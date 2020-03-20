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'ndan sınırda önlemi

, dünya genelinde 250 bini aşkın insana bulaşan ve 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgını ile ilgili aldığı önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Salgın nedeniyle sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 12:39
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 12:44
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Bakanlıktan sınırda koronavirüs önlemi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanı hayatından eden e karşı aldığı tedbirleri giderek artırıyor.

KORUYUCU ELBİSE GİYİLECEK
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi." ifadeleri kullanıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan o açıklama:
"Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi."

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