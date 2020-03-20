MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/h5LHZdUqgY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020
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