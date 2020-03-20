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Son dakika: duyurdu! 'ya bir darbe daha

Son dakika haberi... bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 11:30
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 11:41
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PKK'ya bir darbe daha! Hepsi öldürüldü

, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

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