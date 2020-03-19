Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.