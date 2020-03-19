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: Terör örgütü 'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

haberi... Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin’de teslim oldu.

  • Güncel
  • 19.03.2020 10:57
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 10:58
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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.

'nın twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

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