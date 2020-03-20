Son dakika: İletişim Başkanı Altun koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan son önlemleri duyurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Altun yaptığı paylaşımda,
Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazıları:" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 20, 2020
Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazıları: pic.twitter.com/1bk3hgUaZu
Altun yaptığı paylaşımda,
"Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz.
Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazıları:" ifadelerine yer verdi.
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