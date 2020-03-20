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Son dakika: İletişim Başkanı Altun koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan son önlemleri duyurdu

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 18:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 18:18
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Altun Kovid-19'a karşı alınan son önlemleri duyurdu
İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.



Altun yaptığı paylaşımda,

"Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz.

Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazıları:" ifadelerine yer verdi.

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