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Dünyanın en hızlı bilgisayarını i çalıştırdılar! Koronavirüsü durduracak 77 kimyasal bulundu!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip ölümcül nedeniyle 10 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Vaka görülenlerin sayısı ise 244 bini aştı. Bazı ülkeler ilan etmek zorunda kalırken bazı ülkeler ise sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Şu ana kadar henüz net bir tedavi yönteminin bulunmadığı açıklanan koronavirüs ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal belirledi. Bunun koronavirüs aşısı için önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

  • Güncel
  • 20.03.2020 18:07
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 18:15
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Koronavirüsü durduracak 77 kimyasal bulundu!

'nin Tennessee eyaletindeki 'ında, yapay zekayla çalışan bilgisayarla hangi ilaç bileşenlerinin virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurabileceğini analiz etmek i binlerce simülasyon yapıldı.

Araştırmanın bulguları bilim dergisi ChemRxiv'de yayımlandı.

ABD için sivil amaçlı bilimsel araştırmalar için geliştirilen Summit, 200 petaflop işlem gücüne sahip. Yani saniyede 200 katrilyon hesaplama yapabilen bilgisayar, dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarından bir milyon kat daha güçlü.

Bu bilgisayar daha önce Alzheimer öncesinde hücrelerdeki değişimi belirlemiş, ağrı kesici bağımlılığına yol açan genleri analiz etmiş ve iklim simülasyonlarıyla aşırı hava koşullarını tahmin etmişti.

8.000'DEN FAZLA SİMÜLASYON
Summit'le yaplan araştırma kapsamında Micholas Smith adlı araştırmacı, Ocak'ta yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarını temel alarak bir ün hücrelere tutunduğu dikensi çıkıntıların bir modelini geliştirdi.

Bu modelle viral proteindeki atom ve parçacıkların farklı bileşenlere nasıl tepki verdiği simüle edildi. Virüsün konak hücrelere yayılmasını önleyebileceği düşünülen bileşenlerle 8 bin'den fazla simülasyon yapıldı.

Araştırma ekibinin bu ay yayımlanan başka bir çalışmayı temel alarak yeni bir modelle simülasyonları tekrarlayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar bundan sonraki aşamada tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılması gerekeceğini vurguluyor.

CNN'in haberine göre Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith, "Elde ettiğimiz sonuçlar, koronavirüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ama sonuçlar bundan sonra çalışmalara veri sağlayacak" dedi.

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