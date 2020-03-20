İletişim Başkanlığı’ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım şu şekide:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada vergi, kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı gözlemlenmektedir.Resmi hesaplar ve e-devlet Kapısı dışında hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir."