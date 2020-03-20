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İletişim Başkanlığı’ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ’ye de sıçradı. Koronavirüsle ilgili Çankaya’da düzenlenen zirvenin ardından Başkan Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi’ni açıkladı. 19 maddeden oluşan paket ülke ekonomisine can suyu gibi geldi. Ancak fırsatçılar söz konusu ekonomik paketi kullanarak vatandaşları dolandırmaya kalktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vatandaşları, “Resmi hesaplar ve e-devlet Kapısı dışında hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir” diye uyardı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 16:49
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:49
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İletişim Başkanlığı’ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım şu şekide:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada vergi, kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı gözlemlenmektedir.Resmi hesaplar ve e-devlet Kapısı dışında hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir."

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