İletişim Başkanlığı’ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım şu şekide:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada vergi, kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı gözlemlenmektedir.Resmi hesaplar ve e-devlet Kapısı dışında hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir."
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