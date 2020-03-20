Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.