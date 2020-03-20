Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
"KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Açıklamada "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
"KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Açıklamada "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020
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