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: Bakanlıktan flaş açıklaması: Çekilme haberleri gerçeği yansıtmıyor

haberi... : Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor.

  • Güncel
  • 20.03.2020 15:22
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 15:31
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Bakanlıktan flaş İdlib açıklaması
ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.



"KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Açıklamada "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.


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