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Son dakika: ve harekat bölgesinden acı haber!

Son dakika haberi... ’nin bölgesinde görev yapan Piyade 'in (25) şehit olduğu açıklandı. Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırıda da Oğuz Taş'ın şehit olduğu öğrenildi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 17:41
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 17:41
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İdlib'den acı haber!

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili da şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

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