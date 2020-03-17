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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan kritik açıklaması: müttefikimiz 'nin yanındayız

ABD , konusunda 'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 22:11
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 22:11
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Pompeo'dan İdlib açıklaması

ABD , Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, konusunda 'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.

Burada ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.



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