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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. Bakan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 16:28
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:37
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Bakan Gül açıkladı! Hak kaybı olmayacak

Adalet Bakanı , "Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. Bakan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile 74 ilin baro başkanı, Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması, ertelenmesi ve duruşmaların ertelenmesine ilişkin talepte bulunmuştu..

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