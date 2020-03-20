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tlerinin geleceği tarih belli oldu!

’de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı ele geçirdi. Son olarak ’ye de sıçrayan koronavirüs hakkında yeni hamlelerde bulunan Sağlık Bakanlığı, tleri sayesinde 15 dakikada sonuç alınacağını açıkladı. Peki koronavirüs için hızlı tanı kitleri ne zaman gelecek? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 20.03.2020 16:31
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:35
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Hızlı tanı kitlerinin geleceği tarih belli oldu!

Son anda bir değişiklik olmaması halinde 'dan 'a 'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşınacak test kitlerinin tarihi itibarıyla 'de olması planlanıyor.

Koronavirüsle mücadelede tleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak. Dünya çapında etkisini sürdüren ve son dönemde Türkiye'de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak 'de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay'dan İstanbul'a getirilecek.

Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırılığına denk gelecek kitler, Türkiye'deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek.

Turkish Cargo'nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi 'na iniş yapacak.

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