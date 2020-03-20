Instead of taking draconian measures or ignoring the problem, Turkey relies on its robust health care system and talented medics to stop the pandemic.



At the same time, we supply test kits to our friends and allies.



Because no virus is more durable than the measures we take. pic.twitter.com/qsSuPDplHr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 20, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye 'de koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı.Onlar bizim annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz. Ayrıca, koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanan ciddi belirtilere daha duyarlı olan yaş gruplarının üyeleri. Salgının başlangıcından bu yana derlenen verilere göre, yaşlılar ve arka planda başka sağlık sorunları olan insanlar daha büyük ölüm riski taşıyor. Bu durum açık olsa da, birçok Avrupa ülkesinin aldığı önlemlerin yaşlılar için fazladan koruma sağlamadığını görmek bizleri üzmektedir.