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son dakika… ? (Kandilli AFAD )

son dakika şiddeti kaç? Tokat’ta meydana gelen korkutan depremin ardından Kandilli AFAD vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerine göre, ülkemizde meydana gelen depremler tarih, saat, şiddet ve yer bilgisine göre paylaşılıyor.

  • Güncel
  • 20.03.2020 13:06
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
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Tokat deprem son dakika… Tokat deprem şiddeti kaç?

son dakika şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tokat'ta bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından Kandilli AFAD verileri takip ediliyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.20 12:46:39 40.5462 36.8660 5.0 -.- 3.5 3.4 GUDUKLU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2020.03.20 11:50:21 38.3663 39.0803 5.4 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 10:39:31 38.3678 39.1317 4.8 -.- 1.3 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 10:18:16 38.6415 43.1933 5.0 -.- 3.1 3.1 ARISU-(VAN) İlksel
2020.03.20 10:09:01 38.4355 26.7753 6.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.20 10:05:44 40.6058 29.0177 4.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.03.20 09:54:50 39.5160 28.3228 2.7 -.- 2.2 -.- DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.03.20 09:02:15 38.3830 39.1545 9.6 -.- 2.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 08:29:08 38.3508 39.1228 3.7 -.- 1.1 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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