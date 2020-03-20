Tokat deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tokat'ta bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından Kandilli AFAD son depremler verileri takip ediliyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.20 12:46:39 40.5462 36.8660 5.0 -.- 3.5 3.4 GUDUKLU-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2020.03.20 11:50:21 38.3663 39.0803 5.4 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 10:39:31 38.3678 39.1317 4.8 -.- 1.3 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 10:18:16 38.6415 43.1933 5.0 -.- 3.1 3.1 ARISU-(VAN) İlksel

2020.03.20 10:09:01 38.4355 26.7753 6.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.03.20 10:05:44 40.6058 29.0177 4.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.03.20 09:54:50 39.5160 28.3228 2.7 -.- 2.2 -.- DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.03.20 09:02:15 38.3830 39.1545 9.6 -.- 2.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 08:29:08 38.3508 39.1228 3.7 -.- 1.1 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel