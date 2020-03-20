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İlk kez görüntülendi! İşte 'de virüs hastalarının tutulduğu odaları

Son dakika haberi... 'de virüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, virüs tespit edilen hastalar da özel odalarda tutuluyor. tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘ odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar.

  • Sağlık
  • 20.03.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 09:32
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İşte koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
virüs mücadelesinde ön cephede 'referans hastane' olarak adlandırılan ler var. 'nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise odaları.



Bu odalarda test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet'in yayımladığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği 'negatif basınçlı' olması.



'Negatif basınçlı' izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

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