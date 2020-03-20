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İşte Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı 244 binin üzerine çıktı. Bazı ülkeler OHAL ilan ederken bazı ülkeler ise çareyi sokağa çıkma yasağında buldu. Peki koronavirüsten korunma önlemlerinde doğru bilinen yanlışlar neler? koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 20.03.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 12:18
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Dünya genelinde görülen ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sağlıklı kişilerin ek bir destek ürünü kullanmasının gerekmediği, sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların, dışarıdan bu vitamin veya minerali almasının uygun olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

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