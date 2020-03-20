İşte Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı!

Dünya genelinde görülen ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sağlıklı kişilerin ek bir destek ürünü kullanmasının gerekmediği, sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların, dışarıdan bu vitamin veya minerali almasının uygun olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.
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