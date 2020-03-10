Henri Barkey ile ilişkisi tespit edilen Osman Kavala, bu kez de siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı. Kavala, 15 Temmuz darbe soruşturması nedeniyle cezaevine gönderilmişti.
Kavala’ya 2. tutuklama
Henri Barkey ile ilişkisi tespit edilen Osman Kavala, bu kez de siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı. Kavala, 15 Temmuz darbe soruşturması nedeniyle cezaevine gönderilmişti.
- Güncel
- 10.03.2020
- Gazete
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