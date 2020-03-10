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Kavala’ya 2. tutuklama

Henri Barkey ile ilişkisi tespit edilen Osman Kavala, bu kez de siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı. Kavala, 15 Temmuz darbe soruşturması nedeniyle cezaevine gönderilmişti.

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Kavala’ya 2. tutuklama
Henri Barkey ile ilişkisi tespit edilen Osman Kavala, bu kez de siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı. Kavala, 15 Temmuz darbe soruşturması nedeniyle cezaevine gönderilmişti.

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