Son dakika: Osman Kavala hakkında flaş gelişme: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberine göre, Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntılar geliyor... Osman Kavala’ya beraat veren Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in amcası FETÖ irtibatlı çıktı! Kızıl Soros Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması en çok Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti! HSK'ya küstah sözler!
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