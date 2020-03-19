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Son dakika: hakkında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!

Son dakika haberleri... 'da bir parkta şiddet gören kadını kurtarayım derken katil olan 21 yaşındaki , Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gelen son dakika haberine göre, Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.

  • Güncel
  • 19.03.2020 11:47
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 11:57
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Kadir Şeker hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA 29 NİSAN'DA
'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.

NE OLMUŞTU?
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti. 'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka gelmişti. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istemişti. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

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