Konya'da yaklaşık 20 gün önce yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde... Üniversiteye hazırlandığı kütüphaneden dönen Kadir Şeker(20) bir parkta bir erkeğin, yanındaki kadına (sözlü veya fiziki) şiddet uyguladığını görmüş ve araya girmek istemişti. Dosyadaki şahitlerin ve Kadir Şeker'in ifadelerine göre Şeker kısa bir tartışmanın ardından çiftin yanından ayrılmış ancak Özgür Duran adlı erkek şahıs Kadir'in arkasından gelerek onu darp etmiş ve boğazını sıkmıştı. Bu sırada Kadir Şeker cebindeki bıçağı çıkardı. Bu aşamadan sonrası asıl kilit nokta...

Kadir'in ve şahitlerin ifadelerine göre arbede sırasında yere düştüler. Bıçak da bu sırada Özgür'ün kalbine saplandı. Olayın en yakın şahidi Özgür'ün tartışdığı Ayşe D. adlı kadın da 'yere düştüler, bıçakladığını görmedim' diyor. Bıçak Kadir tarafından mı saplandı yoksa düşerken mi saplandı bunu kriminal raporlara dayalı olarak mahkeme karar verecek. Kadir'in alacağı ceza da buna göre belirlenecek.

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturma sürecinde Kadir Şeker'in ailesi olaya ilişkin konuştular. Hayatını kaybeden Özgür Duran'ın annesi ise ilk kez konuştu.

Anne Mübeyyen Güner Dalkılıç Hürriyet'e şunları anlattı:

'Asla bu olayın peşini bırakmayacağım. Ne olursa olsun o benim oğlumdu. Gece 03.00'da beni aradılar. 'Özgür Duran'ı kaybettik, kavga sonucu bıçaklandı' dediler. İnanmadım. Şaka sandım. Üç oğlumdan en büyüğüydü. Ayşe, Antalya'da evliydi. Benim çocuğumla gittiler. Ben durumu onaylamadım. 5 aydır görüşmüyordum. Kızdım da. Hiç görüşmedik. Birkaç kere Ayşe arattırdı, hiç yapmadığı şeyi yaptı, bana hakaret etti. Ama ben onu uzaktan takip ediyordum.

'AYŞE'YE İFADE BASKISI YAPMADIK'

Ayşe'ye ifadesini değiştirsin diye baskı da yapmadık. Benim çocuğum kadına şiddet uygulamazdı. Kadına şiddete karşıydı. Çünkü babasını annesini onun gözleri önünde defalarca dövmüştü. Benim oğlum kadına şiddetin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyordu. 19 değil 29 kaydı da olsa benim oğlumdu. Hesabını adalete verir, verdi de... Oğlum uyuşturucu satıcısı değildi; içmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Özgür'ün nişanlısı vardı. Ondan ayrılmıştı. Bekârdı. Sonra bu kadınla gitti.'

'DÖVDÜYSE AYŞE NEDEN ÇAĞIRDI'

'Ayşe cenazeye bile gelmedi. Geldiyse de ben görmedim. Gelmesin zaten, cenazede ne işi var. Avukat da tuttum. Ben bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ayşe'yi savunmak ona mı düşmüştü. Madem Ayşe'yi dövdü de Ayşe'nin neden raporu yok? Madem oğlum Ayşe'yi evde dövmüş, Ayşe neden onu parka çağırmış gel konuşalım diye? Benim de konuşacağım zaman gelecek.

KADİR ŞEKER İÇİN 'SOSYAL ARAŞTIRMA RAPORU' HAZIRLANDI

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı(32), müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında, yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Şeker'in mont ve sırt çantasında yapılan kriminal incelemeye dair raporun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.



Olay, 5 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

RAPOR HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Tutuklu Şeker'in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da, yakın çevresine sorular sorularak hazılanan raporda, Kadir Şeker'in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Şeker'in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.



Öte yandan Şeker'in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi.