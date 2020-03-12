Konya'da 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, parkta sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale eden Kadir Şeker (20) katil oldu. Duran toprağa verilirken, Şeker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının genç adamı çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.
Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu cezaevine çok sayıda destek mektubu yollandı
Kadir Şeker, bir kadını kurtarmak için elini kana buladı. Tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na çok sayıda kişiden destek mektubu yollandığı ortaya çıktı...
- Yaşam
- 12.03.2020
- Gazete
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