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'in tutuklu bulunduğu cezaevine çok sayıda destek mektubu yollandı

, bir kadını kurtarmak için elini kana buladı. Tutuklu bulunduğu E 'na çok sayıda kişiden destek mektubu yollandığı ortaya çıktı...

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Sevgili Kadir
Konya'da 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, parkta sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale eden Kadir Şeker (20) katil oldu. Duran toprağa verilirken, Şeker tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'in tutuklu bulunduğu E 'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının genç adamı çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.

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