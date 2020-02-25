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hakkında yapılan “”dan beklenen sonuç çıktı

'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engel olmak istediği 'ı (32) öldüren hakkında ' raporu' hazırlandı. Buna göre Şeker'in efendi, yardımsever, bindiği araçlarda kadın ve yaşlılara yer veren, suça meyilli olmayan kişiliği ön plana çıktı.

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Şeker gibiydi
'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engel olmak istediği Özgür Duran'ı (32) öldüren Kadir Şeker hakkında 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Buna göre Şeker'in efendi, yardımsever, bindiği araçlarda kadın ve yaşlılara yer veren, suça meyilli olmayan kişiliği ön plana çıktı.

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Haberler Yaşam Kadir Şeker hakkında yapılan “Sosyal Araştırma”dan beklenen sonuç çıktı
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