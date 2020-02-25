Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engel olmak istediği Özgür Duran'ı (32) öldüren Kadir Şeker hakkında 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Buna göre Şeker'in efendi, yardımsever, bindiği araçlarda kadın ve yaşlılara yer veren, suça meyilli olmayan kişiliği ön plana çıktı.
Kadir Şeker hakkında yapılan “Sosyal Araştırma”dan beklenen sonuç çıktı
Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engel olmak istediği Özgür Duran'ı (32) öldüren Kadir Şeker hakkında 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Buna göre Şeker'in efendi, yardımsever, bindiği araçlarda kadın ve yaşlılara yer veren, suça meyilli olmayan kişiliği ön plana çıktı.
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