Son dakika: İtalya'da son bilanço: Koronavirüsten ölüm sayısı Çin'i geçti

Son dakika haberine göre, İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti. İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti. Ayrıntılar geliyor...
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