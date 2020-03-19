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Son dakika: İtalya'da son bilanço: Koronavirüsten ölüm sayısı Çin'i geçti

Son dakika haberine göre, İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 19.03.2020 20:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 20:04
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Koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti
İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti.

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