Ünlü işadamı Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori dün sosyal medyadan bir video yayınladı. Sosyetik fotoğrafçı, Coronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşadığını şöyle anlattı.

"Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Burada insan seçiyorlar. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın! Lütfen evde kalın!"



İtalya'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı. Ülkede okuyan Elif Canbazoğlu Türkiye'yi uyardı: Burada insanlar salgın yokmuş gibi yaşadı. Sonuç ortada. Hafife almayın...