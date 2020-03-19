Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da yaşayan Merve Hasman korkunç manzarayı anlattı: Cehennemi yaşıyorum

    Ünlü işadamı 'ın 'da yaşayan kızı dün sosyal medyadan bir video yayınladı. Sosyetik fotoğrafçı, Coronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşadığını şöyle anlattı.

    Mesajınız var!

    Ünlü işadamı Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori dün sosyal medyadan bir video yayınladı. Sosyetik fotoğrafçı, Coronavirüs yüzünden 'da neler yaşadığını şöyle anlattı.

    "Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Burada insan seçiyorlar. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın! Lütfen evde kalın!"


    İtalya'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı. Ülkede okuyan Elif Canbazoğlu Türkiye'yi uyardı: Burada insanlar salgın yokmuş gibi yaşadı. Sonuç ortada. Hafife almayın...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin İtalya’da yaşayan Merve Hasman korkunç manzarayı anlattı: Cehennemi yaşıyorum
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri