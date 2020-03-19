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Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantinada

Son dakika haberine göre Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 bin 800 kişinin koronavirüs karantinasında olduğunu bildirdi. Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." dedi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 19:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 19:16
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Bakan Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantinada
Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 bin 800 kişinin koronavirüs karantinasında olduğunu bildirdi. Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." ifadelerini kullandı.

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