Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantinada

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 bin 800 kişinin koronavirüs karantinasında olduğunu bildirdi. Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 bin 800 kişinin koronavirüs karantinasında olduğunu bildirdi. Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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