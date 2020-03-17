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Son dakika: Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 24 kişi gözaltına alındı

sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi. Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

  • Güncel
  • 17.03.2020 23:02
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 23:31
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Koronavirüs provokatörleri gözaltına alındı

, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.


Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

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