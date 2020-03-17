Son dakika: Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.
Sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımları yapan 1⃣3️⃣7️⃣ şüpheli tespit edildi, 2️⃣4️⃣'ü gözaltına alındı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 17, 2020
Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
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