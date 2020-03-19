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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Son dakika haberine göre, Başkan , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.

  • Güncel
  • 19.03.2020 19:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 19:25
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Başkan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

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