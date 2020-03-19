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'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

  • Güncel
  • 20.03.2020 00:24
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 00:24
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Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.


Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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