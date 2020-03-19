Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 19, 2020
Teyakkuzu elden bırakmıyoruz.
Zor bir süreç ama birlikte başaracağız.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
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