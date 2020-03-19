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Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsten kaybımız 4'e yükseldi

koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı. Koca açıklamasında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 23:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 00:16
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Bakan Koca son rakamları açıkladı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hızla yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs ülkemizde de görüldü.

, Twitter üzerinden koronavise ilişkin son rakamları açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Koca açıklamasında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SAYILARI

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