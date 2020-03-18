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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 22:14
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    • 18.03.2020 22:30
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan açıklaması

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan açıklaması yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan kalkınma mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan açıklaması yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları;

    Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.

    100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

    Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.

    İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

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