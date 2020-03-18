Depremin yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 18, 2020
ELACMAZ-GURPINAR (VAN) https://t.co/zdzq1HmCoA
19.03.2020, 02:07:26 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.03.19 02:07:26 38.4848 43.9898 5.0 -.- 4.3 4.4 ELACMAZ-GURPINAR (VAN) İlksel
2020.03.19 01:35:07 38.6605 43.4770 12.6 -.- 2.0 -.- DILIMLI-(VAN) İlksel
2020.03.19 01:26:51 38.3288 38.9818 3.8 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 01:11:09 37.8260 29.2510 14.8 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 01:01:01 37.8440 29.2480 6.1 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 00:58:18 38.6188 43.5603 4.1 -.- 2.3 -.- BAKLATEPE-(VAN) İlksel
2020.03.19 00:44:02 38.6463 43.7655 9.3 -.- 2.8 -.- CALIMLI-(VAN) İlksel
2020.03.19 00:30:01 38.4933 39.2462 4.5 -.- 3.1 3.0 GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2020.03.19 00:25:53 38.9717 34.4795 7.3 -.- 1.6 -.- CIVRIL-HACIBEKTAS (NEVSEHIR) İlksel
2020.03.19 00:06:55 38.8757 25.4887 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.18 23:38:04 38.0025 30.0955 6.2 -.- 1.8 -.- BILGIC-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.03.18 23:21:38 39.0067 27.8487 15.7 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 22:53:44 36.9842 27.7413 1.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 22:30:06 38.7452 43.2547 4.4 -.- 1.3 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2020.03.18 22:11:57 36.9932 27.4075 9.8 -.- 2.1 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.18 21:55:58 36.9860 27.4073 13.1 -.- 1.9 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.18 20:53:30 38.6908 43.1357 14.1 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2020.03.18 20:03:30 38.4502 39.1797 8.7 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 19:52:20 37.4685 35.1577 1.6 -.- 1.9 -.- GERDIBI-ALADAG (ADANA) İlksel
2020.03.18 19:41:28 39.0217 27.9818 5.3 -.- 2.3 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 19:30:34 39.0767 27.8242 10.4 -.- 2.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.18 19:16:53 38.0527 44.6052 4.1 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.18 18:59:34 37.1428 26.7315 5.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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