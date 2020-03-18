Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1 hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.