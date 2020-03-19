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’de vaka sayısı 33’e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla yayılmaya devam ediyor. 'nde () koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e çıktı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 23:50
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 23:52
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KKTC’de vaka sayısı artıyor!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla yayılmaya devam ediyor.

'nde () koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e çıktı.

YENİ VAKALARIN 12'Sİ TURİST
KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan tesler sonucu 13 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. 13 kişinin 12'sinin Alman turistler olduğu 1 hastanın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

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