Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e çıktı.

YENİ VAKALARIN 12'Sİ TURİST

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan tesler sonucu 13 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. 13 kişinin 12'sinin Alman turistler olduğu 1 hastanın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.