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Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak

(AP), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin özel tedbirleri onaylamak için 'ta olağanüstü toplanacak.

  • Güncel
  • 19.03.2020 23:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 23:39
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AP gelecek hafta olağanüstü toplanacak

(AP), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin özel tedbirleri onaylamak için 'ta olağanüstü toplanacak.

AP'den yapılan yazılı açıklamada, 'un Brüksel'de düzenleneceği belirtildi.

Komisyonunun Kovid-19'la mücadele kapsamında sunduğu yasa tekliflerinin görüşüleceği ve oylanacağı belirtilen açıklamada, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi, AB Dayanışma Fonu ve uçuşlarla ilgili düzenlemelerin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AP Başkanı David Sassoli, "AP görevini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Parlamentonun açık kalmaya devam etmesi gerekiyor. Virüsün demokrasiyi dize getirmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

'da düzenlenmesi planlanan olağan Genel Kurul'un ise gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

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