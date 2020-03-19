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Koronavirüs konulu oturumda baygınlık geçiren Sağlık istifa etti

'da Meclis’teki korona virüs konulu oturumda rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık istifasını sundu. Bakan Bruins sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 23:36
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 23:36
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Hollanda'yı şoke eden karar

'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor istifa etti.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.



TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE BAYILMIŞTI
Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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