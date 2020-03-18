Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak.

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazartesi günü yaptığı açıklamada ekonomide yol haritasının hazırlandığını duyurmuştu. Albayrak, ekonomide atılacak adımların Başkan Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirmiş ve "Kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır." demişti. Bu doğrultuda Başkan Erdoğan'ın bugünkü toplantının ardından ekonomide yol haritasını açıklaması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde Türkiye'de koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu açıklamıştı. Koca Türkiye'deki pozitif vaka sayısının 98'e yükseldiğini söylerken, 89 yaşındaki bir erkek vakanın ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölüm Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi oldu.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar

Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

"BİR HASTAMI KAYBETTİM"

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.





VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI

Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz. İzole edilen vak

Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.



Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim.