Darbeci Hafter'in sözcüsüne koronavirüs karantinası!

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

DÜNYA'DA SON DURUM

Dünyada koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Vaka sayısı 200 bine yaklaştı, 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgının görüldüğü birçok ülkede önlemler ise üst düzeye çıkarıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken salgının çıkış noktası Çin artık daha rahat. Yayılım hızının giderek düştüğü ülkede kısıtlamalar gevşetiliyor. Çin'de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüs, yüzde 85 oranında tedavi edildi.