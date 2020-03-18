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'in sözcüsüne karantinası!

'de ortaya çıkan i de vurdu. Darbeci Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, salgına yakalandığı şüphesiyle karantinaya alındı. Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

  • Güncel
  • 18.03.2020 10:13
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 10:17
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Darbeci Hafter'in sözcüsüne koronavirüs karantinası!

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin ziyareti sonrası şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.
Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

DÜNYA'DA SON DURUM
Dünyada koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Vaka sayısı 200 bine yaklaştı, 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgının görüldüğü birçok ülkede önlemler ise üst düzeye çıkarıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken salgının çıkış noktası artık daha rahat. Yayılım hızının giderek düştüğü ülkede kısıtlamalar gevşetiliyor. Çin'de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüs, yüzde 85 oranında tedavi edildi.

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