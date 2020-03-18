Güney Kore'den şoke eden görüntü! İnsanlara koronavirüsü böyle bulaştırmış!
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. 100 ülkede görülen koronavirüs nedeniyle uçuşlar durduruldu, mağazalar kapatıldı, OHAL ilan edildi. Tüm bunlar yaşanırken gelen bir son dakika haberi adeta şoke etti. 8 bin 500'e yakın hastası olan Güney Kore'de kilisede ağzına tuzlu su sıkılan onlarca kişinin corona virüsü kaptığı ortaya çıktı.
Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında 18 Mart itibarıyla kadar 7 bin 900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 198 bini aşkın kişiden neredeyse 83 bini iyileşti. Dünyada en fazla vaka sayısı Çin'de; ardından İtalya ve İspanya geliyor. Güney Kore'de hastalığın yayılma hızı yavaşlamış olsa da ülkeden gelen görüntüler infial yarattı. İşte corona virüsüne dair son gelişmeler...
Aralık ayında Çin'de insana bulaştığı duyurulan ve Ocak ayı sonlarına doğru toplam 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü, bir aylık süre içinde, 24 Şubat'ta 2 bin 699 kişinin ölümüne sebep oldu. Şubat sonundan itibaren ölenlerin sayısındaki artış ivmesi de hız kazandı. 8 Mart'ta yani iki hafta içinde bu sayı 3 bin 827'ye çıkmıştı. 17 Mart itibariyle, yani 10 günden kısa bir süre içinde hayatını kaybedenlerin sayısı iki katından fazla artarak 7 bin 965'e ulaştı.
Virüs, 4 Mart itibariyle dünya genelinde 95 bin kişiye bulaşmıştı. Bu oran da Mart ayında hızla arttı. 17 Mart'ta 198 binin üzerine çıkarak son iki haftada, iki aylık sürede enfekte olan kişi sayısının iki katından fazla insana bulaşmış oldu.
Virüsün çıkış yeri olan Çin'de vaka sayısındaki artış büyük oranda durdurulurken Mart ayındaki bu hızlı artış, Çin dışındaki ülkelerde görüldü. Şu an corona virüsü bulaşan kişilerin yüzde 40'ı Çin'de.
Güney Kore'deki kilisede ağzına tuzlu su sıkılan onlarca kişinin corona virüsü kaptığı ortaya çıktı. The South China Morning Post'un yetkililerin de görüşünü içeren haberine göre, Güney Kore'de yer alan bir kilisedeki görevlinin virüsü öldürür diye ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından, yaklaşık 50 kişi Covid-19'a yakalandı.
Seul yakınlarında bulunan Gyeonggi bölgesindeki Lütuf Nehri Toplum Kilisesi'nden (River of Grace Community Church) bir görevli, kiliseye gelen birçok kişi üzerinde aynı spreyi, başlığını dezenfekte etmeden kullandı ve böylece kilisenin papazıyla eşi de dahil olmak üzere yüz kadar katılımcının önemli kısmına hastalık bulaşmasına sebep oldu.
Video görüntülerinde yetkilinin spreyin ucunu, biri önceden koronavirüs taşıyıcısı olan bir dizi farklı üyenin ağzının içine soktuğu görülüyor. Gyeonggi bölgesinin Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Lee Hee-young pazartesi günü şöyle konuştu:
"Sprey şişesinin başlığını hasta olduğu daha sonra doğrulanan bir cemaat üyesinin ağzının içine soktukları doğrulandı. Daha önce diğer cemaat üyelerine de spreyi dezenfekte etmeden aynısını yapmışlar. Bu, virüsün yayılmasını kaçınılmaz kılmış. Böyle yapmalarının nedeni tuzlu suyun virüsü öldüreceği yönündeki asılsız inanç."
Kilise şu an kapalı ve 1 Mart'la 8 Mart'taki ayinlere katılan cemaat üyelerinin hepsi test ediliyor. Bu yeni vaka kümesi tam da Güney Kore'de, kısmen de kapsamlı testler sayesinde, yeni Covid-19 vakalarında önemli bir azalma yakalanmışken meydana geldi.