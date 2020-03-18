Güney Kore'den şoke eden görüntü! İnsanlara koronavirüsü böyle bulaştırmış!

Virüs, 4 Mart itibariyle dünya genelinde 95 bin kişiye bulaşmıştı. Bu oran da Mart ayında hızla arttı. 17 Mart'ta 198 binin üzerine çıkarak son iki haftada, iki aylık sürede enfekte olan kişi sayısının iki katından fazla insana bulaşmış oldu.

Virüsün çıkış yeri olan Çin'de vaka sayısındaki artış büyük oranda durdurulurken Mart ayındaki bu hızlı artış, Çin dışındaki ülkelerde görüldü. Şu an corona virüsü bulaşan kişilerin yüzde 40'ı Çin'de.