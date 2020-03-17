Son dakika haberine göre Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı. Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Nerelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Son dakika: Çin'den ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert korona tepkisi
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