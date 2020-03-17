Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Muğla açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

2020.03.17 21:18:06 36.9637 27.3780 19.1 -.- 3.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.17 21:14:32 36.9737 27.3350 10.2 -.- 4.3 4.1 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.03.17 20:27:23 39.0847 27.8322 13.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 20:21:12 38.3202 38.8042 8.4 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 20:13:22 39.1458 27.9335 12.4 -.- 1.5 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 20:12:40 39.0978 27.7283 16.6 -.- 1.6 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 19:54:06 38.4927 39.4935 6.3 -.- 3.7 3.7 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:23:36 38.2688 38.8700 14.7 -.- 1.5 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 19:17:44 38.5330 39.4920 5.8 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:10:42 38.4813 39.3062 12.8 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:05:08 39.2103 27.8950 5.0 -.- 2.0 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 18:03:02 39.1172 27.7855 11.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 17:36:30 38.2780 38.7832 2.0 -.- 3.3 3.3 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:53:50 38.4393 39.2732 3.4 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:51:01 38.4827 39.4883 7.1 -.- 1.9 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:33:09 38.2960 38.9280 15.1 -.- 1.0 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:29:59 39.1020 27.7975 11.1 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 16:19:18 38.2835 39.0707 7.6 -.- 0.9 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:17:00 38.4147 39.2333 4.5 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 15:34:49 38.5420 39.3780 24.6 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2020.03.17 14:56:25 39.0358 27.7618 13.0 -.- 1.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 14:21:42 38.3247 40.8348 4.4 -.- 2.2 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel