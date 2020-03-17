Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da saat 15.35'te merkez üssü Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Elazığ'ın birçok ilçesinde de hissedildi.

SON DEPREMLER

2020.03.17 19:54:06 38.4927 39.4935 6.3 -.- 3.7 3.7 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:23:36 38.2688 38.8700 14.7 -.- 1.5 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 19:17:44 38.5330 39.4920 5.8 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:10:42 38.4813 39.3062 12.8 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:05:08 39.2103 27.8950 5.0 -.- 2.0 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 18:03:02 39.1172 27.7855 11.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 17:36:30 38.2780 38.7832 2.0 -.- 3.3 3.3 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:53:50 38.4393 39.2732 3.4 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:51:01 38.4827 39.4883 7.1 -.- 1.9 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:33:09 38.2960 38.9280 15.1 -.- 1.0 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:29:59 39.1020 27.7975 11.1 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 16:19:18 38.2835 39.0707 7.6 -.- 0.9 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:17:00 38.4147 39.2333 4.5 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 15:34:49 38.5420 39.3780 24.6 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2020.03.17 14:56:25 39.0358 27.7618 13.0 -.- 1.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 14:21:42 38.3247 40.8348 4.4 -.- 2.2 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2020.03.17 14:15:59 37.8983 27.6003 10.0 -.- 2.0 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 14:14:15 37.6787 30.4810 12.5 -.- 1.9 -.- YESILBASKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2020.03.17 14:01:06 37.9372 27.5720 17.8 -.- 1.9 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 14:00:08 37.9633 27.5968 7.2 -.- 2.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 13:55:54 38.2703 38.7400 2.5 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 13:35:11 40.4053 32.8910 12.2 -.- 3.0 -.- YAYLAK-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.03.17 13:34:50 38.5873 39.5917 5.3 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 13:24:35 38.4150 39.1593 11.1 -.- 0.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel