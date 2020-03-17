Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.

Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip koronavirüs vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.





