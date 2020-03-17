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Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 23:27
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 23:36
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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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