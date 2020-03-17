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Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den uyarısı! "Ceza kanununa göre suçtur"

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gül, "ya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." dedi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 13:11
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
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Bakandan karantina uyarısı

Adalet Bakanı , kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

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