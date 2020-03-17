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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Dün akşam saatlerinde 3 bin vatandaşımız dönüş için başvurdu. 34 sefer planladı. Vatandaşlarımız alınarak İstanbul ve 'ndeki karantina için ayrılan yurtlara yerleştirilecek." dedi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 11:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 11:24
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Çavuşoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 Türk vatandaşının başvuru yaptığını söyledi.


34 SEFER PLANLANDI
Tahliye için 34 sefer planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, vatandaşların gece yarısına kadar yurda getirileceğini söyledi.

14 günlük karantina sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, "İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak" diye konuştu.

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