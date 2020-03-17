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yurtlarında dikkat çeken manzara! Hazırlıklar tamamlandı

Yurt dışından getirilecek vatandaşların sürecini geçireceği yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı. Havadan görüntülenen yurtların çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin üst düzey olduğu görüldü.

  • Güncel
  • 17.03.2020 13:29
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 13:32
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Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu görülürken, yurtlar havadan görüntülendi.

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