Türkiye, Corona'ya karşı alarma geçti. Dünyayı sarsan salgından korunmak için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.



Coronavirüs önlemlerine Diyanet de katıldı. Tehlike geçinceye kadar cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı. Başkan Ali Erbaş, bu haftadan itibaren Cuma namazı kılınmayacağını da vurguladı. Öğle namazı kılmanın yeterli olacağını hatırlattı.

TÜM DÜNYADA MEYDANLAR BOMBOŞ

Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği İstanbul meydanları boşaldı. Taksim, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi gözde buluşma yerlerindeki sessizlik objektiflere yansıdı.







Ülke çapında camilerin içleri dezenfekte edildi ancak cemaatle namaz kılmaya ara verildi.



KAHVEHANELER KAPATILDI

İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlamaları duyurdu. Sİnema, tiyatro, düğün salonu, kahve ve kaplıcalar geçici olarak kapanacak.







VAKA SAYIMIZ 47

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımız dün 47'ye yükseldi" dedi.



ADLİYE TATİLDE

Acil haller dışında tüm duruşmalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.



YAZLIKLAR FULL

Tatil beldelerinde şimdiden yoğunluk arttı. Büyük şehirlerde yaşayanlar, yazlığa kaçtı.



METROBÜS BOŞALDI

Uyarılar vatandaşın eve kapanmasına yolaçtı. İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 48 azaldı.







BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN PİYASALARI RAHATLATAN AÇIKLAMA: YOL HARİTASI TAMAM

Ülkemiz olası bir küresel türbülansa hazır. Tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek uygulanacak. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Tedbirler hızla uygulamaya sokulacak.











'KORE'NA DİZİSİ!

2 yıl önceki diyalog: Bu virüs, ölüm oranını yüzde 90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, koronavirüsü. 5 dakikada akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresı var...



Salgın dünyayı sardı. 2018'deki Güney Kore yapımı My Secret Terrius'ta virüs bir bir anlatılmıştı! En önemlisi de dizide hastalık bir biyolojik silah olarak tanıtılmıştı. Aşısının ise olmadığı vurgulanmıştı!



TEĞET GEÇECEK

Prof. Dr. Osman Erk'ten rahatlatan açıklama: Ülke olarak tedbirimizi aldık. Panik yapmayalım. Salgın teğet geçecek.







İNGİLTERE'DE GİZLİ RAPOR

Corona salgını 2021'e kadar sürecek 7.9 milyon İngiliz hastanelik olacak.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) hükümete sunduğu gizli dosyayı Guardian gazetesi ele geçirdi. Yazılanlar tüyler ürpertti:



Corona'nın etkileri 12 ay daha görülecek. Salgın 2021 baharına dek sürecek. 7 milyon 900 bin kişi hasta olacak. 500 bin kişi ölecek.





Hadise

KARANTİHANE

Ünlüler, salgına karşı önlem aldı. Yetkililerin tavsiyesine uyup evden çıkmadı.





Tülin Şahin







Özge Ulusoy







MEYDANLAR SESSİZ

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya ölüm saçan Coronavirüs'e karşı Türkiye'de alınan önlemler dikkat çekti. Avrupa medyasında da büyük övgülere neden olan önlemler sonrasında İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yaşayanlar dikkatli davranmaya başladı.







Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi her gün binlerce vatandaşın bulunduğu alanlar ise boş kaldı.







Sabah saatlerinde işe gitmek için yollara düşen İstanbulluların maske takarak önlem aldı. Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, "Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz. İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum" dedi. İstanbul'daki turistler de otellerinden çıkmamaya başladı. Sultanahmet'teki birçok otelde kalanlar, önlem için dışarıya çıkmadıklarını söyledi.







İNGİLTERE

İngiltere'de marketleri asker koruyacak.







İTALYA

Roma'da da meydanlar boş kaldı.







CORONAVİRÜS TATİLİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren üç hafta tatil edildiğini açıklamıştı. Birçok öğrenci ise kararın açıklanmasıyla birlikte ailelerinin yanına giderken, çocuklarının tatilde olmasını fırsat bilen anne ve babalar da Coronavirüs nedeniyle yazlıklarına gitmeye başladı.



Özellikle Ege bu konuda öne çıktı. Bodrum, Marmaris, Göcek, Alaçatı, Karaburun gibi tatil beldelerinde yoğunluk artmaya başladı. Yazlık evlerinde bir süre kalarak, Coronavirüs önlemi aldıklarını belirten vatandaşlara sosyal medyada da destek yağdı:



Gerçekten de tatil bölgelerine gitmek önemli. Çünkü bu metropolleri de boşaltıyor.



Elbette tatil gibi olmayacak ama bu adım çok önemli.



Sessizce gidiyoruz. 2 çocuğum var ve idari izne ayrıldım. Tatil bölgesinde kalmak çok önemli.



Evde oturmak en azından 15 gün çok önemli.



Herkes bunu yaparsa, virüse karşı en güçlü ülke oluruz.







DURUŞMALAR ERTELENDİ

İstanbul ve Ankara'da Coronairüs önlemleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Alınan karar doğrultusunda 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi. Bu durumun diğer kentlerdeki adliyelerde de uygulanacağı belirtildi.



HUZUREVLERİNE ZİYARETÇİ YASAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Coronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerinin dezenfekte edildiğini ve ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

VAKA SAYIMIZ 3. DÜNYA SAVAŞI 47'YE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Bugün (dün) 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü" ifadesini kullandı.



6 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklandığını açıkladı. Daha öncede 14 ülkeye uçuşlar yasaklanmıştı.





ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Tayyip Erdoğan'ın yarın virüsle mücadele çerçevesinde eşgüdüm toplantısına liderlik edeceğini açıkladı. Toplantıda önlemlerle ilgili atılacak adımlar masaya yatırılacak.



19 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. 19 kişinin gözaltına alındığını belirten bakanlık, "Vatandaşlarımızın panik ve endişeye sevkedilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.



6 BİN 524 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladı. Buna göre virüs, 140'tan fazla ülkeye yayıldı. 6 bin 524 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 170 bin oldu.



ÖMER ÇELİK'TEN KOVİD-19 UYARISI

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Coronavirüs'le ilgili sahte bilgi paylaşanlara karşı uyardı: Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor. Bu konuda herkes sorumluluk sahibi olmalı...



FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Sahtekarlar, virüsten de beterdi. Ankara'da ürettikleri sahte dezenfektanları piyasaya sürmeye çalışan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti. 5 şüpheli enselendi.







TEDBİR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Coronavirüs'e karşı alınan tedbirleri açıkladı. Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini vurguladı



Türkiye, Coronavirüs'e karşı aldığı tedbirlerle takdir topladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da virüsün yayılmasını önlemek adına alınan tedbirleri açıkladı.



"Yeni tip coronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gereklidir.



Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık olmasın uygun olacağına karar verilmiştir" dedi.









YURTLARINA DÖNDÜLER

Suudi Arabistan'dan dönen umre yolcuları, Ankara, Konya ve Kayseri'deki yurtlarda karantinaya alındı. İstanbul'daki öğrenci yurtları da Avrupa'dan gelenler için boşaltıldı.



Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen umre yolcuları Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.



İstanbul'da da üç yurt boşaltıldı. İstanbul Valiliği, bu yurtlarda Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağını açıkladı.

Mekanlar kapatıldı.



İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderdi. Bu kapsamda dün 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, nişan/düğün salonu, kahvehane, kıraathane, kafeterya, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, lunapark ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı belirtildi.







ŞİMDİ ÇOK MODA!

El dezenfektanlarının tüm dünyada hızla tükenmesi, moda devlerini de harekete geçirdi. Dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton, parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üreteceğini bildirdi. Dezenfektanları sağlık çalışanlarının kullanımına ücretsiz teslim edeceğini belirtti.



