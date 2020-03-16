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Son dakika: 'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi

Son dakika haberi... , Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekildi. açıklarına demirleyen gemi arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.

  • Güncel
  • 17.03.2020 06:49
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 06:49
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Boğaz'da panik! Dümeni kitlenen gemi...
Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan 225 metrelik TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi Beykoz açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi.



Olay yerine ihbar üzerine kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kilitlenen kargo gemisi kıyıya çekilerek açıklarına demir attı. Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği bildirildi.

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