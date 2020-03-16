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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:36
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    • 16.03.2020 10:06
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı e karşı alınan k tedbirleri duyurdu

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakanlık olarak salgınına karşı alınan k tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    İşte koronavirüse karşı ekonominin yol haritası

    Hazine ve Maliye Bakanı , e karşı alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. k açıdan yol haritasının çizildiğini açıklayan Bakan Albayrak, "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." dedi.

    Bakan Albayrak'ın tweetleri şöyle:

    YOL HARİTASI HAZIR
    "Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.

    Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de "Sorun küresel, mücadele ulusaldır." Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.

    HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA HAZIRIZ
    Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

    BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜCÜ PİYASASI
    Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.

    TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK
    Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

    Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."

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