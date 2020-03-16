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Son dakika: 'da koronavirüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

Son dakika haberine göre hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki bütün havaalanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 19:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 19:41
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O ülkede uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

Başbakanı Mustafa Mebdulli bugün başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, Mısır'daki tüm uluslararası uçuşların askıya alındığını, kararın 19-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacağını söyledi.

Devlet dairelerinde çalışanların sayısının azaltılacağını da ifade eden Medbulli, ülkede gıda ve stratejik ürünler konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, stokların yeterli olduğunu vurguladı.

Medbulli, "koronavirüsün yayılmasını önlemek ve başka ülkelerde görülen sıkıntıların yaşanmasını engellemek amacıyla" söz konusu uygulamalara gidildiğini kaydetti.

Mısır Eğitim Bakanlığı, geçen hafta eğitimin 2 hafta süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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