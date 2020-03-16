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Son dakika: sınavları nisan ayına kadar ertelendi

Son dakika haberine göre, sınavlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 19:55
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 19:55
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17-31 Mart'ta yapılacaktı! O sınavlar ertelendi

sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.

Ayrıca, planlanan tüm seminer, tanıtım ve toplantıların da bugün itibarıyla iptal edildiği kaydedildi.

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